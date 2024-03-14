Выборы в Европарламент: новые тенденции

В Европе в преддверии выборов в Европарламент наблюдается ряд тенденций, таких как рост поддержки крайне правых партий, увеличение количества дезинформации, а также распространение голосования с 16 лет с целью повышения явки.
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