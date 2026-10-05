Четыре дня на Волге: мой первый речной круиз с семьёй

Идея провести часть летних каникул на воде появилась у меня почти случайно. Хотелось чего-то необычного, но без сложной логистики, без бесконечного выбора отелей и ресторанов, без утомительных переездов.
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