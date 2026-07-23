В августе в Татарстане может вырасти вероятность возникновения природных пожаров

В августе в Татарстане может возрасти вероятность возникновения природных пожаров. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Доме Правительства РТ рассказал начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» Сергей Захаров.