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Царьград

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Темрезов объявил результаты отбора программы "Земский учитель" 2026

Темрезов объявил результаты отбора программы "Земский учитель" 2026

В Карачаево-Черкесии подвели итоги конкурса "Земский учитель" на 2026 год. Определены 11 педагогов, которые начнут работать в сельских школах.

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