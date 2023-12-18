Олимпийский чемпион и четырехкратный участник Матча звезд НБА продолжит карьеру на Тайване

Демаркус Казинс принял решение подписать контракт с командой с Тайваня. Бывший центровой сборной США, «Сакраменто Кингз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других, многократный участник Матча всех звезд и Олимпийский чемпион Рио-2016 Демаркус Казинс продолжит карьеру на Тайване, сообщает обозреватель Эдриан Войнаровски.