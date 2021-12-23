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На Ямале двое рабочих отправились в колонию после смерти коллеги

На Ямале двое рабочих отправились в колонию после смерти коллеги

В Приуральском районе вынесли приговор двум рабочим, по вине которых в июле скончался их коллега. Как сообщили в СКР по ЯНАО, тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли 5 июля в вахтовом поселке в помещении жилого вагончика.

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