Педагог брата Павла Дурова опроверг слухи о затворничестве Николая

Сергей Рукшин, основатель Санкт-Петербургского математического центра для одарённых школьников и бывший преподаватель Николая Дурова, опроверг слухи о том, что брат основателя Telegram ведет затворнический образ жизни после недавних скандалов .
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