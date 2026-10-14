В столичном кинотеатре "Октябрь" прошла светская премьера фильма "Чудо-Юдо". Мероприятие посетили исполнители главных ролей Виктория Исакова с дочерью, Сергей Безруков и София Лопунова, а также Алексей Чадов, продюсеры фильма Сергей Сельянов и Антон Златопольский с женой Дарьей, супруга Константина Ивлева Валерия с дочерью, Ксения Утехина, Макар Хлебников и другие.
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