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Аргументы недели

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Посол России Антонов: США не победят терроризм в одиночку

Посол России Антонов: США не победят терроризм в одиночку

Соединенные Штаты не победят терроризм в одиночку и не смогут отсидеться «на островке благополучия». Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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