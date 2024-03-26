Посол России Антонов: США не победят терроризм в одиночку

Соединенные Штаты не победят терроризм в одиночку и не смогут отсидеться «на островке благополучия». Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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