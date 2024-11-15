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Ивановские новости

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Прокуратура Ивановской области откроет горячую линию по вопросам с лекарствами

Прокуратура Ивановской области откроет горячую линию по вопросам с лекарствами

Жители смогут сообщить о проблемах с получением медикаментов и медизделий.По распоряжению прокурора Ивановской области Андрея Жугина 18 и 19 ноября в ведомстве будет работать горячая линия для обсуждения вопросов, связанных с обеспечением лекарствами.

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