Прокуратура Ивановской области откроет горячую линию по вопросам с лекарствами

Жители смогут сообщить о проблемах с получением медикаментов и медизделий.По распоряжению прокурора Ивановской области Андрея Жугина 18 и 19 ноября в ведомстве будет работать горячая линия для обсуждения вопросов, связанных с обеспечением лекарствами.
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