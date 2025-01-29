Детскому технопарку "Кванториум" 5 лет!

Сегодня мы отмечаем замечательный юбилей детского технопарка "Кванториум" - нам исполнилось 5 лет! Поздравляю коллектив технопарка, кванторианцев и их родителей с этим знаменательным событием! Желаю новых свершений, вдохновения и неиссякаемой энергии для покорения новых высот! -рассказал Олег Простаков, руководитель ДТ "Кванториум".
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