По поручению следователя из Приморского края в аэропорту Толмачево Новосибирской области задержан подозреваемый в крупной краже

В дежурную часть ОМВД России «Пожарский» поступило заявление 57-летнего предпринимателя из города Владивостока о том, что его знакомый – 34-летний гражданин Республики Узбекистан похитил принадлежащую заявителю сумку с денежными средствами.
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