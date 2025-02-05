Премьер Франции Байру второй раз избежал краха

5 февраля Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Инициатором был радикально левый альянс "Непокоренная Франция" (LFI), который протестовал против использования статьи 49.
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