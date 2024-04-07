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Глава МЧС Куренков предложил временно запретить продажу алкоголя в Орске

Глава МЧС Куренков предложил временно запретить продажу алкоголя в Орске

Глава МЧС России Александр Куренков предложил временно запретить продажу алкогольных напитков в районах подтоплений в Оренбургской области.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;..............важно не допустить спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы.&quot;... и запрет на продажу алкоголя в это кардинально поможет. А так же не дас народу развязать языки в прессе о бездействии руководителей всех звеньев в Оренбургской области и отсутствие согласований и проведение совместных действий всех структур в случае возникновения ЧС. Куренкову пора в отставку, если ему глава государства в нос тыкает где ему в настоящее время надо быть. Это не строгий выговор, это пинок под копчик.
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