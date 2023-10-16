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Рыбные котлеты из минтая на сковороде вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Рыбные котлеты из минтая на сковороде вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Замечательный рецепт приготовления домашних котлет из однородного рыбного фарша с овощной заправкой в панировочных сухарях, которые приятно удивят своими замечательными вкусовыми качествами и обязательно понравятся многим! ИнгредиентыПорции: –+8 На рецепт приготовления котлет Минтай 1 кг.

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