Инициатива "Пояс и путь" является важной, глобальной и ориентированной в будущее -- В. Путин

Пекин, 18 октября /Синьхуа/ -- Инициатива "Пояс и путь", выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, является "важной, глобальной, ориентированной в будущее, нацеленной на формирование более справедливого многополярного мира, /системы/ отношений.
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