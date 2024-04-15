Может ли серебро повторить судьбу какао?

В последнее время сырьевые рынки находятся в центре внимания. На фоне различных финансовых проблем в развитых странах и геополитической напряженности, особым спросом пользуются криптовалюты, драгоценные металлы и вообще все, что является реальным активом.
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