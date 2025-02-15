Аренда дешевеет: сколько теперь стоит жилье в Екатеринбурге

За последние три месяца средняя стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге снизилась на 9% За последние три месяца средняя стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге снизилась на 9% и сейчас составляет 32 тысячи рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».