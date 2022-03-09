Бензема – первый игрок в истории ЛЧ, забивавший на протяжении 18 календарных лет

Карим Бензема забивает в Лиге чемпионов на протяжении 18 календарных лет подряд. Ранее это не удавалось ни одному игроку за всю историю турнира.

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