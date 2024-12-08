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Как разозлить Блинкена за 30 секунд: Интервью Лаврова Карлсону. Вы не заметили эти детали, а мы расскажем

Как разозлить Блинкена за 30 секунд: Интервью Лаврова Карлсону. Вы не заметили эти детали, а мы расскажем

Неожиданное интервью Лаврова Карлсону - вы не заметили эти интересные детали, а мы расскажем. Глава МИД пошёл на хитрость, и показал, как разозлить Блинкена за 30 секунд - раскрыты детали особой беседы по деэскалации.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
...существование врагов РОССИИ не их заслуга, а акт милосердия РОССИИ... Только тупым этого не понять...
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8 час.
М
Мария
Не поняла. Почему Блинкен должен рассердиться на общие фразы....
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8 час.
ВВ
Владимир Витковский
... просто антошке скоро пинком дадут под тощий зад, а Трамп должен мстить этой падали, сколько еще хрюкать подобной мрази- неизвестно, ждем 20 января и помогаем рыжему мстить...
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8 час.

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