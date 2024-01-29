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ИКИ РАН: на Солнце произошла вспышка балла М6.7

ИКИ РАН: на Солнце произошла вспышка балла М6.7

На Солнце произошла вспышка балла М6.7. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, передает РИА Новости.

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