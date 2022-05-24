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Василевский вышел на второе место по победам в решающих играх в плей-офф НХЛ

Василевский вышел на второе место по победам в решающих играх в плей-офф НХЛ

Mark J. Terrill / AP / ТАСС Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампы Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 49 бросков по своим воротам в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (2:0).

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