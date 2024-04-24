США пока не планируют вводить санкции в отношении китайских банков

Соединенные Штаты предварительно обсудили санкции в отношении некоторых китайских банков, но пока не имеют таких планов, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника, хотя Вашингтон ищет способы ограничить поддержку Пекином России.
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