Больницы Подмосковья получили свыше 100 аппаратов УЗИ с начала года

Медучреждения Московской области продолжают получать современную диагностическую технику. С начала года в больницы и перинатальные центры региона поставили 108 аппаратов УЗИ общей стоимостью почти 965 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии