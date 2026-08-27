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Больницы Подмосковья получили свыше 100 аппаратов УЗИ с начала года

Больницы Подмосковья получили свыше 100 аппаратов УЗИ с начала года

Медучреждения Московской области продолжают получать современную диагностическую технику. С начала года в больницы и перинатальные центры региона поставили 108 аппаратов УЗИ общей стоимостью почти 965 миллионов рублей.

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