Астролог Михаил Левин предсказывает воронку событий и экономические трудности для России до конца 2023 года Елена ГалицкаяАстролог Михаил Левин сделал предсказания относительно будущего России, и его прогнозы оказались довольно мрачными.
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