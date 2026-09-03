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Рязанские новости

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Российский рынок препаратов для снижения веса вырос после ухода зарубежных брендов

Российский рынок препаратов для снижения веса вырос после ухода зарубежных брендов

После ухода западных производителей российский рынок препаратов на основе семаглутида и тирзепатида заняли отечественные аналоги.

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