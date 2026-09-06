Россияне заняли весь пьедестал в парном фигурном катании на турнире в Японии

Российские фигуристы полностью оккупировали пьедестал на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио: золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебро и бронзу также взяли российские пары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым