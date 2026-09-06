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Россияне заняли весь пьедестал в парном фигурном катании на турнире в Японии

Российские фигуристы полностью оккупировали пьедестал на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио: золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебро и бронзу также взяли российские пары.

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