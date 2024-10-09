СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В период, когда на мировой арене Запад определяется с новыми идеологическими нарративами, саммит стран СНГ демонстрирует единство государств, когда-то входивших в состав СССР, и победивших фашизм.
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