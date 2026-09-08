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Roosh Ventures вложил $2,7 млн в лондонский стартап украинских предпринимателей

Roosh Ventures вложил $2,7 млн в лондонский стартап украинских предпринимателей

Украинский венчурный фонд Roosh Ventures принял участие в pre-seed раунде финансирования лондонского deep tech-стартапа Embedd объемом $2,7 млн.

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