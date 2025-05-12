Депутаты предложили лишать водителей прав за помехи скорой

Документ предусматривает штрафы до 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет.фото: Юлия Елфимова/ГлагоLДепутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым подготовили законопроект о серьезном ужесточении наказания за непропуск машин скорой помощи.