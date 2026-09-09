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Газета.ру

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Блогер Пучков удивился интересу Лаврова к книгам писателя Цыпкина

Блогер Пучков удивился интересу Лаврова к книгам писателя Цыпкина

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в эфире радио Sputnik , что сильно удивился, когда услышал ответ главы МИД России Сергея Лаврова в интервью актрисе и телеведущей Юлии Меньшовой.

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