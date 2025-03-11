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SPORT24.ru

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В Азербайджане российского тренера Березуцкого обвинили в антипатии к местным игрокам. Он ответил

В Азербайджане российского тренера Березуцкого обвинили в антипатии к местным игрокам. Он ответил

В воскресенье, 9 марта, «Сабах» под руководством российского тренера Василия Березуцкого потерпел поражение от команды «Шамахы» со счетом 0:1 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Азербайджана.

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