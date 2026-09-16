В России серию вакцин для собак отозвали из-за обнаружения вируса болезни Ауески

В России серию вакцин для собак «Мультикан-8» отозвали из-за обнаружения смертельного вируса болезни Ауески, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
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