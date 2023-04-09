Эксперт Корнев рассказал, на что способен «Искандер» с ядерной боеголовкой

Российская армия имеет на вооружении новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М», которые способны наносить мощные удары по любым вражеским объектам на удалении до 480 километров с помощью обычных и ядерных боеголовок.
Российская армия имеет на вооружении новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М», которые способны наносить мощные удары по любым вражеским объектам на удалении до 480 километров с помощью обычных и ядерных боеголовок.
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