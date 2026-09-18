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Иностранные инвесторы возвращаются во вьетнамские акции перед повышением статуса рынка

Иностранные инвесторы возвращаются во вьетнамские акции перед повышением статуса рынка

Иностранный интерес к акциям Вьетнама заметно усилился перед ожидаемым переходом страны в категорию Secondary Emerging Market по классификации FTSE Russell.

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