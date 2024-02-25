Издевательства на камеру, химическая кастрация, голодовки: На что идут родители ради славы детей

На что идут родители ради славы детей. На что готовы бывают родители, чтобы получать прибыль с ребёнка? Таскать его по съёмкам или тренировкам часами, не отпускать с репетиций, держать впроголодь (чтобы не было преступного для балета или гимнастики набора веса).
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