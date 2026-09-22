Seattle Mayor Calls For New Gun Laws While Letting Repeat Offenders Roam Free It's the communist playbook in real time.
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