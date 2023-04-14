Телеканал RTVI

276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Л
    А про репрессии- это к Америке вопрос. Заработал ну и получил. Отвечать надо не только перед Пендосами«Чувство вопиющег...
  • Валерий Ворожищев
    Сравните, а это Лихачёва!«Это их история, ...
  • Валерий Ворожищев
    Лихачёва, это наш товарищ Сталин!«Это их история, ...

Politico: Венгрия тайно разрешает использовать свое небо для поставок оружия на Украину

Politico: Венгрия тайно разрешает использовать свое небо для поставок оружия на Украину

Politico ссылается на утекшие в Сеть документы Пентагона. В одном из них содержится план для украинских летчиков по переправке из Хорватии переданных Киеву вертолетов «через воздушное пространство Венгрии».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх