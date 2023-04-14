Politico: Венгрия тайно разрешает использовать свое небо для поставок оружия на Украину

Politico ссылается на утекшие в Сеть документы Пентагона. В одном из них содержится план для украинских летчиков по переправке из Хорватии переданных Киеву вертолетов «через воздушное пространство Венгрии».
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