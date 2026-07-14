ФАС выдала предупреждения 14 топливным компаниям в регионах

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждения 14 компаниям на топливном рынке. В частности, предупреждения получили организации в Кировской, Саратовской и Нижегородской области, а также Удумртии и Краснодарском крае.
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