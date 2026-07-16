😱 Подвал многоквартирного дома в Керчи затоплен уже несколько лет Дом признан аварийным, но расселение — далеко за горами.
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😱 Подвал многоквартирного дома в Керчи затоплен уже несколько лет Дом признан аварийным, но расселение — далеко за горами.