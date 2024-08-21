Загадочное кольцо вокруг Земли. Новое открытие о радиационных поясах планеты Ольга ВайленкоНедавнее открытие в области космических исследований вызвало большой интерес среди ученых и широкой общественности.
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