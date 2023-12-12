Психиатр Рудов: при внезапном ухудшении памяти нельзя назначать себе лечение

Внезапное ухудшение памяти – это тревожный симптом, предупреждают врачи. Если такие провалы в памяти происходят регулярно, то следует обратиться к специалисту, и ни в коем случае нельзя начинать прием каких-либо препаратов без рекомендаций врачей, предупреждает психиатр Виктор Рудов.
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