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Украину могут не допустить до Евровидения из-за политизации

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий заявил, что Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе «Евровидение – 2022» из-за скандала с посещавшей Крым певицей Алиной Паш.

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