Пора принимать закон против крестопада

Третьего дня, а именно на день России, произошёл, увы, ряд вполне себе прецедентных событий: "В День России очередные безголовые чиновники и сммщики с дизайнерами решили поиздеваться над национальными и христианскими символами России.
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