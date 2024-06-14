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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Пора принимать закон против крестопада

Третьего  дня,  а  именно  на  день  России,  произошёл,  увы,   ряд     вполне  себе  прецедентных  событий: "В День России очередные безголовые чиновники и сммщики с дизайнерами решили поиздеваться над национальными и христианскими символами России.

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