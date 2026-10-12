Мигрантам в Новосибирской области запретили охотиться, рыбачить и валить лес

Новосибирск. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, запрещающее работодателям привлекать иностранцев с патентами к промысловой охоте, рыбной ловле, сбору дикоросов и лесозаготовкам.
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Давно нужно было, с самого начала их появления.
Молодец губернатор!