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Театр абсурда

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Мигрантам в Новосибирской области запретили охотиться, рыбачить и валить лес

Мигрантам в Новосибирской области запретили охотиться, рыбачить и валить лес

Новосибирск. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, запрещающее работодателям привлекать иностранцев с патентами к промысловой охоте, рыбной ловле, сбору дикоросов и лесозаготовкам.

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