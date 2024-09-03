Глава ведомства поручил доложить о расследовании хулиганских действий мигрантов в Свердловской области

В социальных медиа сообщается, что в Екатеринбурге группа молодых людей, состоящая из выходцев из Таджикистана, беспричинно нападает на местных жителей и совершает противоправные действия, снимая происходящее на камеру.
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