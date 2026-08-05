Украина: По меньшей мере один человек погиб и 24 человека получили ранения в Киеве, в том числе в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах, по состоянию на утро по местному времени в результате атак российских беспилотников и ракет.
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