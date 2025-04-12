Лунодром под Симферополем, первые спутники и самоходные автоматизированные лаборатории: достижения советской космонавтики

«Луной мучительной томимы» – эта строчка из стихотворения Николая Гумилёва «Капитаны», написанного в Коктебеле, удивительно точно передаёт энтузиазм учёных и инженеров, проложивших дорогу к Селене из Крыма.
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