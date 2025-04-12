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Крымская газета

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Ребята давите без пощады рогульско хохляцкую мразь в плен тварей не брать там все конченные.Крымские монахини...
  • Алекс Сэм
    А можно по всей России организовать фестиваль пиндуйте на родину?В Симферополе про...
  • Vitaly Arkhipov
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Лунодром под Симферополем, первые спутники и самоходные автоматизированные лаборатории: достижения советской космонавтики

Лунодром под Симферополем, первые спутники и самоходные автоматизированные лаборатории: достижения советской космонавтики

«Луной мучительной томимы» – эта строчка из стихотворения Николая Гумилёва «Капитаны», написанного в Коктебеле, удивительно точно передаёт энтузиазм учёных и инженеров, проложивших дорогу к Селене из Крыма.

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