В Сасовском районе BMW насмерть сбил 33-летнего рязанца

Авария произошла около 21:45 на 34 километре дороги «Саблино — Шацк — Касимов». По предварительной версии полиции, 27-летний житель Республики Мордовия на BMW X5 сбил 33-летнего рязанца, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
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