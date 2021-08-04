МВФ даст денег Украине ко Дню независимости

МВФ выделит Украине $2,7 млрд на восстановление экономики после пандемии. Как передают "Вести", заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован назвал это хорошим подарком, который страна получит к 30-летию независимости.
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